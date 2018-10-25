«Автотор» начал производство обновленного KIA Sportage

Калининградский завод «Автотор» приступил к серийному производству обновленного кроссовера KIA Sportage. Модель выпускается в комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и в версии со спортивным дизайн-пакетом GT Line. Автомобиль производится с различными сочетаниями двигателя, трансмиссии, типа привода и оснащения – в 18 вариантах, сообщает пресс-служба «Автотора». В зависимости от комплектации цена обновленного KIA Sportage составляет от 1 млн 329 тыс. 900 рублей до 2 млн 244 тыс. 900 рублей.

Линейка силовых агрегатов KIA Sportage, в которую входят бензиновый двигатель – 2,0MPI (150л.с.) и дизельный - 2,0 CRDi (185 л.с.), пополнилась новым 184-сильным бензиновым двигателем 2,4 GDI с непосредственным впрыском топлива. Дизель агрегатируется с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, остальные – с 6-ступенчатой автоматической или 6-ступенчатой механической. Автомобили с 2,0-литровым бензиновым двигателем могут иметь привод на переднюю ось или полный привод, мотор 2,4 GDI доступен только в сочетании с системой полного привода.

Напомним, четвертое поколение KIA Sportage производится на мощностях «Автотора» с 2016 года. Все три предыдущих поколения автомобиля KIA Sportage также выпускались на калининградском заводе. Производство первого поколения началось в 1998 году. KIA Sportage в 2002 году стал первым автомобилем, сварка и окраска которого велись непосредственно на «Автоторе». За 20-летнюю историю производства данной модели с конвейера калининградского предприятия сошло более 200 тыс. автомобилей KIA Sportage.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи KIA Sportage на российском рынке выросли на 35% и составили 24619 автомобилей. Это обеспечило кроссоверу третье место среди самых продаваемых моделей SUV в нашей стране.

Добавим также, что «Автотор» на сегодняшний день производит 11 моделей легковых автомобилей KIA: Сeed, Cerato, Mohave, Optima,Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.