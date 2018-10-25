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Jaguar Land Rover открывает новый завод в Словакии

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Компания Jaguar Land Rover открыла производственное предприятие в городе Нитра, Словакия, стоимостью 1,4 млрд евро. Компания стала первым британским автопроизводителем, построившим завод в этой стране, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover.

Как отмечается, несмотря на то что основная часть бизнеса Jaguar Land Rover сосредоточена в Великобритании, открытие нового завода в Нитре стало важным шагом концерна в рамках стратегии глобального расширения бизнеса вслед за открытием совместного предприятия в Китае в 2014 году и завода в Бразилии в 2016 году, а также контрактного производства в Индии в 2011 году и в Австрии в 2017 году. Создание новых производственных мощностей на внешних рынках позволит Jaguar Land Rover обеспечить своих клиентов еще большим выбором, а также защитить бизнес от валютных колебаний.

«Глобальный бизнес требует наличия широкой сети предприятий. Несмотря на то что Jaguar Land Rover – это британская компания, глобальное расширение позволит усилить позиции нашего бизнеса на мировом рынке. Открытие нового завода в Нитре – это начало новой эпохи производственной деятельности Jaguar Land Rover. Это важная для компании веха в рамках долгосрочной программы глобализации и кульминация четырехлетнего периода планирования. Вместе с уже существующими производственными мощностями в Великобритании, Китае, Бразилии, Индии и Австрии, высокотехнологичный завод в Словакии станет отличной поддержкой нашего бизнеса, в частности в сферах научно-исследовательских разработок и инженерных решений». – заявил д-р Ральф Шпет (Dr Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover в мире.

Новый завод общей площадью в 300 тыс. кв.м будет выпускать до 150 тыс. автомобилей в год. В сентябре с конвейера завода сошел первый Land Rover Discovery. На сегодняшний день штат сотрудников завода в Нитре насчитывает уже порядка 1500 человек, в ноябре к трудовому коллективу предприятия присоединятся еще 850 человек. Все сотрудники завода прошли обучение в рамках 12-недельной программы подготовки в первой академии Jaguar Land Rover для зарубежных рынков, объем инвестиций составил около 7,5 млн евро.

В Словакии хорошо развит сегмент премиальных автомобилей, он составляет 44% от всего рынка. С помощью налаженной сети поставщиков, находящихся в непосредственной близости от нового завода, компания Jaguar Land Rover смогла локализовать ряд деталей, в частности сидений и колесных дисков, для поддержки производства Land Rover Discovery в Нитре.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство премиум-марки авторынок европы инвестиции jaguar land rover

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