 АВТОСТАТ | Кроссоверы Volkswagen Tarek и T-Cross появятся в России

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Кроссоверы Volkswagen Tarek и T-Cross появятся в России

Кроссоверы Volkswagen Tarek и T-Cross появятся в России

Новый субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Cross появится на российском рынке. Об этом изданию «Авторвею» сообщил главный операционный директор бренда Volkswagen Ральф Брандштеттер. Точные сроки пока не установлены, но задержка относительно европейского старта продаж (он состоится в апреле 2019 года) не должна быть большой. Однако о локализации производства речи нет: в Россию будут поставлять те же паркетники испанской сборки, что пойдут на европейский рынок. О ценах и комплектациях в компании пока не говорят, но можно предположить, что базовый T-Cross в России будет стоить около 1 млн рублей.

Впрочем, куда более важным для российского рынка окажется другой кроссовер – Volkswagen Tarek. По словам Ральфа Брандштеттера, под этим названием скрывается адаптированная версия китайской модели Volkswagen Tharu, которая, в свою очередь, сделана из паркетника Skoda Karoq. Главным отличием российского автомобиля от Tharu станут иные габариты: Брандштеттер не уточнил, но, судя по всему, речь идет о короткобазной версии.

Volkswagen Tarek будут выпускать в России, причем, как рассказал Ральф Брандштеттер, не на калужском предприятии компании, а в Нижнем Новгороде – на заводе ГАЗ, где сейчас выпускают автомобили Skoda Octavia и Kodiaq (производство седанов Volkswagen Jetta здесь свернули еще весной). Правда, старт производства еще не скоро: по имеющейся информации, выпуск первых российских машин ожидается только в 2020 году.

Напомним, в настоящий момент в модельную линейку SUV марки Volkswagen в России входят Tiguan, Touareg и Teramont.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки suv кроссоверы внедорожники volkswagen

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