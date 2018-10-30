Zotye привезет в Россию кроссовер T300

Компания Zotye намерена расширить свою модельную линейку на российском рынке. Среди запланированных новинок – компактный паркетник T300, который появится в России в 2020 году.

Как сообщил порталу «Колеса.ру» заместитель гендиректора «Зоти Мотор Рус» Александр Гнездюк, предварительный ценник новинки составит 650 тыс. рублей. Ожидается, что в России T300 предложат с «атмосферником» 1.6 мощностью 136 л.с. Полный привод модели не положен в принципе.

В Китае «трехсотый» дебютировал в 2017 году. По своим габаритам кроссовер сопоставим с Hyundai Creta и Renault Kaptur: длина Zotye T300 равна 4405 мм, колесная база – 2610 мм. На родине этот паркетник доступен с бензиновыми атмосферным мотором 1.5 и «турбочетверкой» аналогичного объема. Первый двигатель выдает 112 л.с., мощность второго – 144 л.с. Оба мотора сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Цена – от 56 тыс. 800 юаней, что эквивалентно примерно 535 тыс. рублей по актуальному курсу. Кроме того, в Поднебесной у модели еще есть электрическая версия (от 179 тыс. 900 юаней или 1 млн 694 тыс. рублей), но в Россию она поставляться не будет.

Таким образом, в настоящее время модельная линейка Zotye в России представлена двумя моделями – компактным кроссовером T600 по цене от 849 тыс. 990 рублей и новым купе-кроссовером Zotye Coupa стоимостью от 990 тыс. рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Zotye реализовали 2047 автомобилей, что в 2,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.