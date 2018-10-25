Кроссовер KIA Sorento Prime подорожал на 35 тысяч рублей

Вслед за повышением цен на другие модели компания KIA обновила цену и на кроссовер Sorento Prime – все его комплектации подорожали на 35 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Теперь KIA Sorento Prime в самой доступной комплектации Classic предлагается к продаже за 1 914 900 руб. За эти деньги покупатель приобретает переднеприводный кроссовер с бензиновым двигателем объемом 2,4 л. (188 л. с.) с «автоматом». Максимально оснащенный бензиновый автомобиль в комплектации GT Line обойдется в 2 884 900 руб.

Дизельные версии KIA Sorento Prime оснащаются двигателем объемом 2,2 л. (200 л. с.). Цены на них варьируются от 2 364 900 руб. за комплектацию Luxe до 2 824 900 руб. за комплектацию GT Line.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на кроссовер Sorento Prime произошло месяц назад и составило тогда сумму 30 тыс. руб.

Отметим также, что по итогам продаж за январь – сентябрь текущего года российские дилеры KIA реализовали 167 490 автомобилей, в числе которых 7 236 кроссоверов Sorento Prime.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.