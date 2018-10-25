 АВТОСТАТ | Кроссовер KIA Sorento Prime подорожал на 35 тысяч рублей

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 10 дней

подробнее

Горячая новость

Продажи люксовых автомобилей в сентябре выросли на 10%
  • 25.10.18 - 16:07

    Продажи люксовых автомобилей в сентябре выросли на 10%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «ИКАР» - взлет без падений!
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 23 октября

    ТОП-100 мировых бестселлеров в январе-августе 2018 года

    Volkswagen Tiguan имеет все шансы стать к концу года лидером сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года
  • 26.10.18

    Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года
Все публикации

Видео

АВТОСТАТ. Сохранность остаточной стоимости. Residual Value-2016
  • 22.04.16

    АВТОСТАТ. Сохранность остаточной стоимости. Residual Value-2016
Все видео

27.10.18 Прочитали 760 раз

Кроссовер KIA Sorento Prime подорожал на 35 тысяч рублей

KIA Sorento Prime

Вслед за повышением цен на другие модели компания KIA обновила цену и на кроссовер Sorento Prime – все его комплектации подорожали на 35 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Теперь KIA Sorento Prime в самой доступной комплектации Classic предлагается к продаже за 1 914 900 руб. За эти деньги покупатель приобретает переднеприводный кроссовер с бензиновым двигателем объемом 2,4 л. (188 л. с.) с «автоматом». Максимально оснащенный бензиновый автомобиль в комплектации GT Line обойдется в 2 884 900 руб.

Дизельные версии KIA Sorento Prime оснащаются двигателем объемом 2,2 л. (200 л. с.). Цены на них варьируются от 2 364 900 руб. за комплектацию Luxe до 2 824 900 руб. за комплектацию GT Line.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на кроссовер Sorento Prime произошло месяц назад и составило тогда сумму 30 тыс. руб.

Отметим также, что по итогам продаж за январь – сентябрь текущего года российские дилеры KIA реализовали 167 490 автомобилей, в числе которых 7 236 кроссоверов Sorento Prime.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены kia sorento prime kia

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

KIA подняла цены на седан Optima и кроссовер Sorento Prime

28 сентября 2018

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в октябре? («Автостат»)

5 октября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года

26 октября 2018

Вся инфографика