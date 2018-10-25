РСА модернизирует систему онлайн-продаж полисов ОСАГО

Российский союза автостраховщиков (РСА) в рамках либерализации ОСАГО намерен поменять алгоритм работы информационной системы "Е-Гарант" по гарантированной продаже электронных полисов страхования автогражданской ответственности. Об этом заявил исполнительный директор союза Евгений Уфимцев.

"У нас есть две системы для обеспечения заключения договоров ОСАГО – это "Единый агент", с помощью которого осуществляются продажи бумажных полисов по номеру техпаспорта автомобиля в "токсичных регионах" России, а также система для реализации электронных полисов – "Е-Гарант". Мы проанализировали обращения потребителей, приняли во внимание предложения участников осенних парламентских слушаний по либерализации тарифов в ОСАГО, которые прошли в Государственной думе и Совете Федерации. Мы планируем трансформировать нашу замещающую систему "Е-Гарант", сделать ее еще более удобной, как для страховщиков, так и для страхователей. Это изменение станет еще более актуальным после проведения реформы ОСАГО, когда речь пойдет о привязке полиса к человеку, а не к автомобилю", - сказал Евгений Уфимцев, которого цитирует пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

В частности, обновленная система "Е-Гарант" предоставит клиенту возможность самому выбирать страховщика, у которого он хочет приобрести полис. Сейчас, если клиент сталкивается с затруднениями при покупке электронного полиса ОСАГО через сайт выбранной им компании, к оформлению документа подключается система гарантирования РСА, обеспечивающая заключения договора "автогражданки". Но в этом случае страховщик выбирается случайно, а не самим гражданином.

Все 53 автостраховщика, которые сейчас участвуют в "Е-Гаранте", будут представлены в системе в разных пропорциях, в зависимости от размера самой компании. Такое условие необходимо для того, чтобы страховщик справился с наплывом желающих приобрести у него полис ОСАГО, а также в дальнейшем при необходимости осуществить выплаты по заключенным договорам. Систему определения доли договоров каждой компании еще предстоит определить, отмечает исполнительный ди⁠ректор РСА.

Принцип работы обновлённой системы будет такой: полисы всех автостраховщиков, работающих в системе, будут доступны для человека, он сам сможет выбрать нужную ему компанию. По мере того, как страхователи будут приобретать у определенного страховщика полисы, их количество будет, соответственно, уменьшаться. Но стоит помнить, что система постоянно обновляется. Как только страховые компании, которые реализуют свои полисы в системе "Е-Гарант", все распродадут, делается повторная загрузка договоров и все повторяется снова. Например, утром автовладелец сможет сделать выбор из 40 компаний, в середине дня – из 20, к вечеру их будет меньше, а с утра следующего дня снова станет возможен выбор всех страховщиков. Никакой дискриминации не будет, нужно только дождаться свою страховую компанию", - пояснил Евгений Уфимцев.



Планируется, что изменения вступят в силу с 2019 года. Пока Евгений Уфимцев не называет точных дат, но надеется, что система начнет работать с начала января или февраля следующего года. Такая неопределенность связана с обновлением самого алгоритма системы, для изменения которого потребуется время.

Напомним, система "Е-Гарант" была запущена в августе 2017 года для обеспечения заключения электронных договоров ОСАГО. В ней реализована возможность заключения договоров с использованием площадки РСА. Так, в случае невозможности заключения договора на сайте страховой компании потребитель перенаправляется на закрытую часть сайта РСА. При этом туда же отправляется заполненное потребителем на сайте страховщика заявление со всеми внесенными данными. На сайте союза по номеру паспорта транспортного средства определяется страховая компания, с которой предлагается заключить договор далее. Затем производится оплата страховой премии на счет страховщика, заключается договор, после чего страхователь получает полис на адрес своей электронной почты.