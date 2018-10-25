LADA Vesta и LADA Granta улучшили свои позиции в европейском рейтинге ТОП-100

В ТОП-100 самых популярных моделей на европейском рынке по результатам продаж 9 месяцев 2018 года снова попали две российских модели – LADA Vesta и LADA Granta, причем первая улучшила свою позицию существенно.

Так, согласно данным focus2move, LADA Vesta, реализовав в Европе (включая российские продажи) 82 794 автомобиля (+46,5% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года), с 71 позиции поднялась на 49 место. Отметим, что ближайшие соседи «Весты» в этом рейтинге Hyundai i20 (83 721 автомобилей) и BMW 5 Series (82 610 шт.)

Что касается LADA Granta, она с 56-ого места поднялась на 55-ое. За указанный период реализовано 74 463 экземпляра модели (+6% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года). Ближайшие соседи «Гранты» в рейтинге – Volkswagen Up (77 451 шт.) и Volkswagen Touran (74 235 шт.).