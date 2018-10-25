Skoda вновь подняла цены на свои модели

Второй раз за месяц чешский бренд Skoda обновил ценники у своих моделей. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен*.

Все модели Skoda в большинстве комплектаций выросли на сумму от 7 до 44 тысяч рублей, и их новые ценовые диапазоны сейчас выглядят следующим образом:

Skoda Kodiaq, бензин – от 1 389 до 2 878 тыс. рублей, дизель – от 1 926 до 2 834 тыс. рублей;

Skoda Octavia – от 1 049 до 1 501 тыс. рублей;

Skoda Octavia Combi – от 1 363 до 1 871 тыс. рублей;

Skoda Rapid – от 646 до 1 097 тыс. рублей;

Skoda Superb – от 1 583 до 2 997 тыс. рублей;

Skoda Superb Combi – от 1 787 до 2 920 тыс. рублей.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на 4 из шести моделей – Octavia, Superb, Rapid, Kodiaq - было отмечено две недели назад. Тогда прибавка к ценам составила 11 -42 тыс. рублей. Что касается Octavia Combi, то последний раз ее цена повышалась в августе на сумму 24 – 28 тыс. рублей.

Отметим также, что по итогам продаж за 9 месяцев текущего года российские дилеры Skoda реализовали 57 473 автомобиля, что на 28% больше, чем за тот же период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.