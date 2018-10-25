Глава Tesla утвердил серийную версию кроссовера Model Y

Руководитель компании Tesla Motors Илон Маск утвердил окончательный прототип нового компактного кроссовера Tesla Model Y, который теперь полностью готов к серийному производству. Об этом было объявлено на встрече с инвесторами и аналитиками американского производителя электрокаров, сообщает портал AutoNews.ru.

При этом Илон Маск заявил, что полноценный массовый выпуск автомобиля начнется не ранее 2020 года, хотя прежде планировалось, что производство должно стартовать на год раньше. Предполагается, что на данный момент «Тесле» просто негде выпускать компактный кроссовер. Все производственные мощности завода во Фримонте заняты, в том числе, в связи с высоким спросом на Tesla Model 3.

Что касается самого кроссовера, то он позаимствует уже имеющееся шасси от Tesla Model 3. При этом некоторые технические и стилистические решения будут позаимствованы у старшей модели Model X. К примеру, компактный кроссовер получит фирменные задние двери, которые в компании называют «крыльями сокола». По предварительным данным, Tesla Model Y оснастят двумя моторами (по одному – на передней и задней оси) и будут предлагать с комплектами аккумуляторов различной емкости.

Предполагается, что вслед за кроссовером Model Y компания Tesla выпустит пикап. Ранее Илон Маск говорил, что у новинки уже в стандартной комплектации будет два электрических двигателя с «сумасшедшим крутящим моментом» и полный привод. Кроме того, базовый автомобиль получит адаптивную пневматическую подвеску.