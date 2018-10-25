 АВТОСТАТ | Глава Tesla утвердил серийную версию кроссовера Model Y

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 11 дней

подробнее

Горячая новость

Продажи люксовых автомобилей в сентябре выросли на 10%
  • 25.10.18 - 16:07

    Продажи люксовых автомобилей в сентябре выросли на 10%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Доставка автомобилей без лишней головной боли и временных затрат
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 23 октября

    ТОП-100 мировых бестселлеров в январе-августе 2018 года

    Volkswagen Tiguan имеет все шансы стать к концу года лидером сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года
  • 26.10.18

    Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года
Все публикации

Видео

Выступление Артёма Самородова (ГК «АвтоСпецЦентр», департамент продаж автомобилей с пробегом)
  • 31.03.17

    Выступление Артёма Самородова (ГК «АвтоСпецЦентр», департамент продаж автомобилей с пробегом)
Все видео

26.10.18 Прочитали 436 раз

Глава Tesla утвердил серийную версию кроссовера Model Y

Глава Tesla утвердил серийную версию кроссовера Model Y

Руководитель компании Tesla Motors Илон Маск утвердил окончательный прототип нового компактного кроссовера Tesla Model Y, который теперь полностью готов к серийному производству. Об этом было объявлено на встрече с инвесторами и аналитиками американского производителя электрокаров, сообщает портал AutoNews.ru.

При этом Илон Маск заявил, что полноценный массовый выпуск автомобиля начнется не ранее 2020 года, хотя прежде планировалось, что производство должно стартовать на год раньше. Предполагается, что на данный момент «Тесле» просто негде выпускать компактный кроссовер. Все производственные мощности завода во Фримонте заняты, в том числе, в связи с высоким спросом на Tesla Model 3.

Что касается самого кроссовера, то он позаимствует уже имеющееся шасси от Tesla Model 3. При этом некоторые технические и стилистические решения будут позаимствованы у старшей модели Model X. К примеру, компактный кроссовер получит фирменные задние двери, которые в компании называют «крыльями сокола». По предварительным данным, Tesla Model Y оснастят двумя моторами (по одному – на передней и задней оси) и будут предлагать с комплектами аккумуляторов различной емкости.

Предполагается, что вслед за кроссовером Model Y компания Tesla выпустит пикап. Ранее Илон Маск говорил, что у новинки уже в стандартной комплектации будет два электрических двигателя с «сумасшедшим крутящим моментом» и полный привод. Кроме того, базовый автомобиль получит адаптивную пневматическую подвеску.

, источник: www.autostat.ru

Теги: разработки электромобили tesla tesla y

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Tesla попросила поставщиков вернуть ей часть средств

25 июля 2018

Все новости

Статьи на тему

Для Tesla Model 3 прокладывают путь до России («Коммерсант»)

22 октября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Парк электромобилей в России на 1 июля 2018 года

10 сентября 2018

Вся инфографика