Россия готова расширить поставки автомобилей в Болгарию

Россия готова расширить поставки автомобильной техники в Болгарию, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной российско-болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В Болгарии успешно работают российские производители, в частности, продукция АВТОВАЗа и КАМАЗа традиционно пользуется хорошим спросом на болгарском рынке, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Мы также готовы расширить модельный ряд поставляемой техники, например, за счет специальных машин «Урал» для нужд предприятий добывающих отраслей», – подчеркнул Денис Мантуров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», болгарский автомобильный рынок в последние годы достаточно волотилен. Так, в 2019 году на нем фиксировалось огромное падение. Затем были периоды роста завершавшиеся максимумами продаж в 2013 и 2017 годах. По данным болгарского министра транспорта, общий объем продаж легковых автомобилей в 2017 году составил 37 тыс. 435 автомобилей (+19,8%).

В 2018 году рынок показывал устойчивый рост. Действительно, результаты продаж впечатляющие: первый квартал завершился с результатом 10 тыс. 133 шт. (+30,7%), второй – 11 тыс. 176 шт. (+15,3%), и третий – 10 тыс. 505 шт. (+7,0%).

В рейтинге марок, благодаря выдающемуся старту, лидером стал Renault с 3356 автомобилями (+15,8%), обогнав традиционного лидера Dacia, которая закрепилась на второй позиции с 3279 машинами (+1,8%). На третьем месте Skoda с 2958 (+50,0%), далее следуют Nissan с 2651 (+102%), Toyota с 2448 (+14,2%), Volkswagen с 2315 (+42,5%), Peugeot с 1859 (-1,8%) и KIA с 1718 (-17,0%). Российская LADA занимает в рейтинге 21 позицию. В 2018 году на болгарском рынке было продано 338 автомобилей (+14,6%), из них 27 (-40%) – в сентябре.



