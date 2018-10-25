 АВТОСТАТ | «Ростех» и Pirelli вложат 100 млн евро в расширение Воронежского шинного завода

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«Ростех» и Pirelli вложат 100 млн евро в расширение Воронежского шинного завода

«Ростех» и Pirelli вложат 100 млн евро в расширение Воронежского шинного завода

Госкорпорация «Ростех» и компания «Пирелли Тайр Руссия» 24 октября подписали меморандум о планах расширения производственных мощностей на Воронежском шинном заводе. Объем производства будет увеличен с 2 млн до более чем 4 млн шин в год, что удовлетворит прогнозируемый рост спроса в России и на международных рынках. Для достижения этих показателей в развитие Воронежского завода будет инвестировано около 100 млн евро, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Инвестором выступит «Пирелли Тайр Руссия» при поддержке Госкорпорации Ростех, которая владеет 25% капитала предприятия. В «Пирелли Тайр Руссия» отмечают, что привлечение дополнительных масштабных финансовых вложений в Россию не отразится на инвестиционном плане Pirelli на 2017–2020 года в целом. Основная цель проекта – удовлетворить потребности российского и международного рынков премиальных шин.

«Готовность итальянских партнеров, компании Pirelli, инвестировать в развитие Воронежского шинного завода говорит об успехе выбранной стратегии развития нашего совместного предприятия. Завод работает по высочайшим стандартам, производит шины мирового класса, его продукция востребована в России и за рубежом. Расширение объемов производства позволит насытить традиционные рынки и выйти на новые. Кроме того, это позволит создать в Воронежской области новые рабочие места», – подчеркнул генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Воронежский шинный завод (ВШЗ) – один из крупнейших шинных заводов России. Он был приобретен совместным предприятием в феврале 2012 года. Общий объем инвестиций «Ростеха»  и Pirelli в совместное предприятие, в которое также входит Кировский шинный завод, превышает 470 млн евро: 222 млн вложено в приобретение активов совместного предприятия, более 250 млн евро вложено в развитие двух заводов.

Сегодня ВШЗ является одним из самых передовых с технологической точки зрения предприятий по выпуску шин. На базе завода в 2013 году создана новая производственная линия, которая оборудована современной техникой, соответствующей мировым стандартам. Также на базе ВШЗ создан и функционирует крупный логистический центр площадью 23 тыс. кв.м. Завод не только производит шины для российского рынка, но и поставляет продукцию на экспорт в Европу, Скандинавию и страны СНГ. Сегодня на ВШЗ работает более 1000 человек.

, источник: www.autostat.ru

Теги: инвестиции шины автомобильные компоненты поставщики

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