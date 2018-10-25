Volkswagen представил новый субкомпактный кроссовер T-Cross

Компания Volkswagen представила новый T-Cross, свой первый кроссовер в классе малолитражных автомобилей. Это очередное пополнение семейства SUV в модельном ряду Volkswagen, расширяющее предложение Tiguan и T-Roc, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новый T-Cross создан на базе модульной платформы с поперечным расположением двигателя (MQB), которая позволяет выносить ведущую переднюю ось далеко вперед. Учитывая общую длину автомобиля 4,11 м, колесная база 2,56 м получилась сравнительно большой, а салон просторным: в нем с комфортом могут разместиться водитель и четыре пассажира. Чтобы максимально гибко использовать внутреннее пространство, предусмотрена регулировка заднего ряда сидений: его можно сдвигать на 14 см, увеличивая тем самым пространство для ног или объем багажного отделения, в зависимости от необходимости. Вместимость багажного отсека составляет от 385 до 455 л. Благодаря складывающимся спинкам задних сидений в мгновение ока можно трансформировать багажное отделение в пространство объемом 1281 л с ровным полом.

Для нового T-Cross на выбор предлагаются четыре двигателя с турбонаддувом: три бензиновых и один дизельный. Два бензиновых трехцилиндровых двигателя 1.0 TSI с сажевым фильтром развивают мощность 95 л.с. и 115 л.с. Топовая версия – четырехцилиндровый бензиновый двигатель 1.5 TSI мощностью 150 л.с. Завершает линейку силовых агрегатов четырехцилиндровый дизельный 1.6 TDI мощностью 95 л.с. Все двигатели соответствуют требованиям новейшего экологического стандарта Euro 6d-TEMP.

В базовое оснащение нового T-Cross уже включены система активной безопасности Front Assist с функциями распознавания пешеходов и экстренного торможения City Emergency Braking, ассистент движения по полосе Lane Assist, ассистент начала движения на подъеме Hill Start Assist, система проактивной защиты пассажиров, а также система мониторинга слепых зон Blind Spot Monitor с интегрированной функцией помощи при движении задним ходом Rear Traffic Alert. В качестве дополнительной опции также доступны система распознавания усталости водителя Driver Alert, автоматический адаптивный круиз-контроль и парковочный автопилот Park Assist.

Как и его «собрат» Volkswagen Polo, новый T-Cross будет производиться на испанском заводе Volkswagen в провинции Наварра (Navarra). До 2019 года Volkswagen намерен инвестировать в предприятие порядка 1 млрд евро, чтобы удовлетворить спрос в постоянно растущем сегменте компактных кроссоверов. Расширение производства будет способствовать увеличению количества рабочих мест ориентировочно на 10%. В двух других регионах с растущим рынком – в Южной Америке и Китае – будут выпускаться модификации T-Cross, специально адаптированные к местным особенностям.