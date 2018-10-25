KIA открыла новый дилерский центр в Подольске

Компания KIA Motors Rus открыла в городе Подольск новый дилерский центр KIA «У Сервис +», который оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб» (Red Cube).

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, общая площадь нового дилерского центра «У Сервис +» составляет более 2100 кв.м, шоу-рум имеет площадь более 540 кв.м. Слесарный цех площадью 630 кв.м оборудован 11 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 325 кв.м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания автомобилей клиентов. Дилерский центр KIA «У Сервис +» располагает парковкой для новых автомобилей на 144 машиномест. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA «У Сервис +» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков. Сотрудники нового дилерского центра KIA «У Сервис +» прошли обучение в «Академии KIA» и придерживаются высоких стандартов бренда в области качества обслуживания.

В настоящее время в Москве и Московской области действует 30 дилеров бренда KIA. За восемь месяцев 2018 года в московском регионе продано свыше 45 тыс. автомобилей, при этом доля рынка составила 14,5%. Как отмечается, открытие нового дилерского центра «У Сервис +» позволит бренду укрепить свои позиции в столичном регионе.

Всего в России действуют 189 дилерских центров KIA, расположенных в 99 городах. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года в России было продано 167490 автомобилей KIA, что на 23,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,9%, согласно данным АЕБ.