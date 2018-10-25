Mitsubishi подняла цены на L200 и Pajero Sport

На основе данных мониторинга цен* эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали повышение цен на две модели японского бренда Mitsubishi – пикап L200 и внедорожник Pajero Sport. Отмечается, что удорожание затронуло автомобили 2017 года выпуска и составило сумму от 10 до 30 тысяч рублей.

Все комплектации пикапа Mitsubishi L200 подорожали на 30 тыс. рублей, и теперь эта модель в самой доступной версии DC Invite предлагается к продаже за 1 809 тыс. рублей. Максимально оснащенная комплектация Instyle обойдется покупателям в 2 438 тыс. рублей. Все комплектации пикапа оснащаются дизельным двигателем объемом 2,4 л. мощностью 154/181 л. с. и имеют полный привод.

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport прибавил по 10 тыс. рублей в четырех своих комплектациях из шести. Его базовая версия Invite теперь доступна от 2 209 тыс. рублей, Ultimate предлагается за 2 862 тыс. рублей. Указанные версии комплектуются дизельным двигателем 2,4 л. (181 л. с.). А вот две топовые комплектации – Instyle и Ultimate - с бензиновым двигателем 3,0 л. (209 л. с.) в цене не изменились и по-прежнему доступны за 2 599 990 и 2 799 990 рублей соответственно.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», рост цен на модели Pajero Sport и L200 2018 года произошел совсем недавно, в конце сентября, и в том же диапазоне, на 10 – 30 тыс. руб.

Всего же по итогам девяти месяцев текущего года российские дилеры Mitsubishi реализовали 31 203 автомобиля, что вдвое (+117%) превышает уровень продаж за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.