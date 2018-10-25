Стали известны цены на кросс-купе Audi Q8

Компания Audi объявила цены и комплектации нового флагманского кроссовера Q8. Для кросс-купе будет доступно четыре линии исполнения и только один двигатель – бензиновый 3.0 V6 TFSI с отдачей 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Начальная версия Q8 оценена минимум в 5 млн 173 тыс. 655 рублей, сообщает портал Motor.ru.

В стандартное оснащение Audi Q8 войдет полностью светодиодная оптика, задний спойлер, сиденья с электрорегулировкой поясничного подпора и комбинированной отделкой (кожа/синтетика), двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, информационно-развлекательная система MMI с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Bluetooth, круиз-контроль.



За доплату кросс-купе можно укомплектовать адаптивной пневмоподвеской (66 тыс. 641 pуб.), матричными фарами (96 тыс. 805 руб.), панорамной крышей (108 тыс. 729 руб.), доводчиками дверей (44 тыс. 895 руб.), аудиосистемой Bang & Olufsen c объемным звучанием (452 тыс. 455 руб.), системой ночного видения с функцией распознавания пешеходов (147 тыс. 311 руб.), подруливающими задними колесами (80 тыс. 670 руб.).

Помимо этого, в зависимости от выбранной линии исполнения для Audi Q8 будет доступен стайлинг-пакет S line. Он включает в себя окраску всех пластиковых деталей в цвет кузова, спортивные бамперы с боковыми воздуховодами, черную решетку радиатора, накладки на пороги и кромку багажного отсека. Спортпакет S line предусматривает установку спортивных кресел, руля, накладок на педали из нержавеющей стали, отделку рычага КПП перфорированной кожей, 21-дюймовые колеса и отделку салона комбинаций кожи и алькантары.

Audi Q8 в исполнении Advance с расширенным перечнем оборудования обойдется в 5 млн 423 тыс. 655 рублей. Кроссовер Q8 Sport, в базе оснащенный стайлинг- и спортпакетом S line – в 5 млн 838 тыс. 655 рублей. Топовый Audi Q8 Design оценен минимум в 5 млн 923 тыс. 655 рублей.