Пикап Volkswagen Amarok будет выпускаться в Алжире

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили расширяет сотрудничество с компанией SOVAC S.P.A. в Алжире. На заводе по сборке автомобилей Volkswagen Caddy в Релизане будет развернуто производство пикапа Volkswagen Amarok. Автомобиль уже выпускается на заводах в Ганновере, Пачеко в Аргентине и Кито в Эквадоре, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили. Благодаря колоссальному спросу завод выпустил уже 10 тыс. автомобилей Volkswagen Caddy – на семь месяцев раньше планируемого срока.

«Для нас это закономерный шаг после успешного запуска производства Volkswagen Caddy. Сборка пикапа Amarok в Алжире – новый рубеж реализации нашей стратегии интернационализации», – отметил Член правления марки Volkswagen Коммерческие автомобили Йозеф Баумерт, ответственный за производство и логистику.

Напомним, марка Volkswagen и ее алжирский партнёр, компания SOVAC S.P.A., еще в конце июля 2017 года создали мультибрендовое совместное предприятие SOVAC Production S.P.A. На заводе в Релизане, пропускная способность которого составляет 200 автомобилей в день, кроме выпуска автомобилей марок Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили, производится также окончательная сборка SEAT и Skoda.