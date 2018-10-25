 АВТОСТАТ | Пикап Volkswagen Amarok будет выпускаться в Алжире

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Пикап Volkswagen Amarok будет выпускаться в Алжире

Volkswagen Amarok 2

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили расширяет сотрудничество с компанией SOVAC S.P.A. в Алжире. На заводе по сборке автомобилей Volkswagen Caddy в Релизане будет развернуто производство пикапа Volkswagen Amarok. Автомобиль уже выпускается на заводах в Ганновере, Пачеко в Аргентине и Кито в Эквадоре, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили. Благодаря колоссальному спросу завод выпустил уже 10 тыс. автомобилей Volkswagen Caddy – на семь месяцев раньше планируемого срока.

«Для нас это закономерный шаг после успешного запуска производства Volkswagen Caddy. Сборка пикапа Amarok в Алжире – новый рубеж реализации нашей стратегии интернационализации», – отметил Член правления марки Volkswagen Коммерческие автомобили Йозеф Баумерт, ответственный за производство и логистику.

Напомним, марка Volkswagen и ее алжирский партнёр, компания SOVAC S.P.A., еще в конце июля 2017 года создали мультибрендовое совместное предприятие SOVAC Production S.P.A. На заводе в Релизане, пропускная способность которого составляет 200 автомобилей в день, кроме выпуска автомобилей марок Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили, производится также окончательная сборка SEAT и Skoda.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство легкие коммерческие автомобили volkswagen volkswagen amarok

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