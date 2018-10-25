Российский рынок LCV в сентябре выпал из пятерки европейских лидеров

Российский рынок LCV по итогам сентября опустился на шестое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце снизились на 5,8% до 183299 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Великобритания, где этот сегмент составил 53848 автомобилей (-6,1%). Второе место занимает Франция с показателем 34573 проданных машины (-2,6%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 22892 штуки (+2,7%). Далее идет Испания, где было реализовано 13603 легких коммерческих автомобиля (-9,3%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Италия, результат которой составил 12550 машин (-20,5%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна опустилась на шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за сентябрь составили 8607 единиц (+5,3%).

Чуть меньший результат показала Италия – 9000 машин (-3%).