Олег Мосеев возглавит Ассоциацию РОАД еще на два года

Сегодня на общем собрании РОАД в Москве в результате голосования Олег Мосеев был избран президентом Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) на повторный срок. Напомним, что впервые он занял этот пост в октябре 2016 года, сменив Владимира Моженкова. Два года назад Олег Евгеньевич пояснил свое желание возглавить РОАД следующим образом:

- У меня есть понимание, что Ассоциация должна кардинально измениться. С одной стороны, изменения назрели и лежат на поверхности. С другой стороны, я точно знаю, что могу это сделать. Наконец, я очень люблю какие-то революционные изменения, результатами которых потом можно гордиться. Плюс, накоплен достаточно большой опыт в качестве члена Совета РОАД, и, поскольку мою кандидатуру выдвинули часть членов Совета – оправдать доверие тоже важно. Ну, и в принципе, наверное, каждый человек в какой-то момент жизни понимает, что, когда двигаешься вверх, рано или поздно возникают вещи, которые гораздо важнее материального заработка.

Для справки:

Олег Мосеев родился 25 апреля 1972 года в Симферополе. В 1995 году окончил Крымский сельскохозяйственный институт по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В 2001 году окончил магистратуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (Высшая школа финансового менеджмента). До прихода в автобизнес работал финансовым директором в девелоперских компаниях, принадлежащих Группе «Гута» и АФК «Система». В 2005 – 2010 годах занимал должность финансового директора ГК «АвтоСпецЦентр» (Москва). С 2010 года по настоящее время является членом Совета директоров ГК «Блок Роско» (Иваново). В 2012 – 2014 годах – совладелец и генеральный директор ГК «ЛегеАртис» (Зеленоград). Олег Мосеев был вице- президентом Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» с 2011 года. Входил в экспертные советы при ФАС и Минэкономразвития. Курировал проекты по обмену данными, DSI, построения управленческого учета в ассоциации и PR-проект, проект создания Национальной базы данных по автомобилям.