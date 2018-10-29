Авторынок Германии в сентябре упал на 31%

Авторынок Германии в сентябре снизился на 30,5% и составил 200134 машины.Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), падение спроса было ожидаемым и связано с выступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 6,4% до 2 млн 673 тыс. 418 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал BMW, который в сентябре реализовал 24524 машин (-1,2%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 20,5% до 22379 единиц. Третью строчку занимает Opel, чей результат составил 20337 автомобилей (-6,6%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (20278 шт., -61,9%) и Ford (15006 шт.,-17,2%).