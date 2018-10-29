 АВТОСТАТ | Продажи автомобилей KIA с пробегом в сентябре выросли на 32%

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 9 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых подержанных кроссоверов и внедорожников в России
  • 29.10.18 - 14:03

    ТОП-10 самых продаваемых подержанных кроссоверов и внедорожников в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Кредиты для автодилеров стали доступнее
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 23 октября

    ТОП-100 мировых бестселлеров в январе-августе 2018 года

    Volkswagen Tiguan имеет все шансы стать к концу года лидером сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Кто выбирает Chery Tiggo?
  • 29.10.18

    Кто выбирает Chery Tiggo?
Все публикации

Видео

Интервью с Анатолием Тороховым, «Европлан»
  • 03.10.16

    Интервью с Анатолием Тороховым, «Европлан»
Все видео

28.10.18 Прочитали 972 раз

Продажи автомобилей KIA с пробегом в сентябре выросли на 32%

KIA c пробегом

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам сентября реализовали 593 таких машины, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев 2018 года было реализовано 4665 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом – на 32% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В программе продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» участвует 79 дилеров KIA на территории России.

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

По данным KIA Motors Rus, каналы поступления автомобилей «KIA Уверен» разнообразны: это и автомобили из парков официальных дилеров KIA и KIA Motors Rus, и автомобили, сданные клиентами по системе trade-in, и автомобили, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.

К преимуществам программы «KIA Уверен», в частности, относятся проведение тест-драйва, заводская гарантия от 1 до 4 лет, особые условия страхования КАСКО с защитой по основным рискам («угон» и «полная гибель»), обмен на другой автомобиль в течение 14 дней после покупки, бесплатная техническая инспекция автомобиля в течение года после покупки или 2 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, а также программа помощи на дорогах на 1 год.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобили с пробегом вторичный рынок kia

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

ТОП-10 самых продаваемых подержанных кроссоверов и внедорожников в России

сегодня, 14:03

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в октябре? («Автостат»)

5 октября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года

26 октября 2018

Вся инфографика