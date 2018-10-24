КАМАЗ и FORNOVO GAS SRL подписали соглашение о сотрудничестве

КАМАЗ и FORNOVO GAS SRL 24 октября подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и производства мобильных автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, основной целью сотрудничества двух компаний является проведение совместных разработок и производство мобильных автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (МАГНКС). В результате совместной работы КАМАЗ получит компетенции в области разработки и производства высокотехнологичных компрессоров, работающих как по классической, так и по беспоршневой технологии, а также возможность перейти от конструкторских разработок МАГНКС к их производству и реализации на российском рынке. Планируемые производственные мощности – до 50 установок в год.

По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, спрос на газомоторную технику «КАМАЗ» растет, и для КАМАЗа важное значение приобретает комплексный подход к развитию этого рынка в России. «Уверен, что наше сотрудничество с FORNOVO GAS – ведущей компанией в сфере разработки и производства современных высококачественных газовых заправочных станций – станет важным шагом в развитии газозаправочной инфраструктуры в России», – отметил руководитель «КАМАЗа».

Для FORNOVO GAS сотрудничество с лидером российского грузового машиностроения дает возможность перехода на новый уровень разработок – от стационарных к новым мобильным версиям компрессорных установок в качестве компонента МАГНКС. Кроме того, открываются перспективы расширения рынка сбыта новых модификаций компрессоров.