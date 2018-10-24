Продажи люксовых автомобилей в сентябре выросли на 10%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам сентября 2018 года составил 126 экземпляров, что на 9,6% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Стоит отметить, что продажи этого сегмента падали два предыдущих месяца подряд.

Половина продаваемых люксовых автомобилей в сентябре пришлась на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class: реализовано 63 единицы. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Bentley (25 шт.) и Maserati (19 шт.). Также в сентябре нынешнего года в России было приобретено 9 новых автомобилей Rolls-Royce, 7 Lamborghini, 2 Ferrari и 1 Aston Martin.

Более половины российского рынка автомобилей сегмента Luxury пришлось на столицу: в сентябре москвичи приобрели 69 таких машин. В Подмосковье было куплено 13 люксовых автомобилей, а в Санкт-Петербурге – 11. Из нестоличных регионов больше всего роскошных машин было продано в Новосибирской области (3 шт.). По 2 таких автомобиля прибавилось на дорогах Иркутской, Тверской, Пензенской, Свердловской, Тюменской областей, Хабаровского и Краснодарского края. Еще в 16 субъектах РФ было куплено по одному автомобилю сегмента Luxury.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 9 месяцев 2018 года рынок новых люксовых автомобилей всё же находится в небольшом « минусе»: так, за период с января по сентябрь россияне приобрели 1 062 таких автомобиля, что на 0,3% меньше, чем год назад.