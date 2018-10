Будущее в системе продаж Volkswagen уже наступило

23 октября в Берлине компания Volkswagen и Европейский Совет дилеров (European Dealer Council) представили новую модель продаж, которая будет запущена в апреле 2020 года. Как сообщает портал volkswagen-newsroom.com, модель предусматривает принципиально новые методы работы для 5 400 дилерских и сервисных центров, а также для 54 000 их сотрудников по всей Европе. Новая концепция позволяет выйти далеко за рамки самого процесса продажи автомобиля и оказывать круглосуточную поддержку своим клиентам на основе уникального идентификатора. Каждый год Volkswagen планирует вводить в эту систему около 5 миллионов клиентов.

«Это правильный шаг в нужное время, - говорит Юрген Штакманн (Jürgen Stackmann), член Правления по продажам Volkswagen. – Мы приняли этот подход, поскольку изменения в бизнес-среде происходят с невероятной скоростью, учитывая новые технологии, меняющиеся ожидания клиентов и новых участников рынка»

По словам Штакманна, новая модель продаж представляет собой сочетание существующей развитой инфраструктуры с новейшими цифровыми элементами. Например, подключившись к системе Volkswagen We, клиенты немецкого бренда смогут обновлять ПО своих автомобилей через мобильные сети, а сами автомобили смогут уведомлять дилеров о необходимости проведения планового ТО (или другой услуги) через специальные приложения. Интернет-платформа даст возможность воспользоваться такими услугами, как We Park, We Deliver, We Connect, а также системой каршеринга автомобилей Volkswagen.

Сам процесс покупки автомобиля также кардинально изменится: увеличится количество онлайн-продаж, добавятся 5 новых форматов взаимодействия с клиентом, например, городской выставочный зал, сервисный центр, всплывающий магазин или центр по продаже авто с пробегом. Все эти возможности дополняют традиционные полнофункциональные дилерские центры, которым в будущем отведена ключевая роль.

На мероприятии в Берлине представители бренда Volkswagen и Европейского Совета дилеров (EDC) одобрили новую модель продаж, символически подписав контракт, который регулирует отношения между производителем и его дилерами в Европе с апреля 2020 года. Все европейские дилеры должны подписать новый контракт до конца ноября 2018 года.