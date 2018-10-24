 АВТОСТАТ | Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala

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Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala

SKODA SCALA

Компания Skoda раскрыла подробности о новом пятидверном хэтчбеке Scala, который расширяет портфолио чешского бренда в популярном сегменте компактных автомобилей. Это первый автомобиль Skoda, базирующийся на платформе A0 MQB. Старт продаж новинки на европейском рынке состоится в первой половине 2019 года, сообщает пресс-служба Skoda.

Габариты Skoda Scala составляют 4362 мм в длину, 1793 мм в ширину и 1471 мм в высоту, колесная база равна 2649 мм. Несмотря на компактные размеры, по вместительности салона автомобиль близок по параметрам к Skoda Octavia. Так, запас свободного пространства для коленей задних пассажиров составляет 73 мм (столько же, сколько у Octavia), ширина задней части салона – 1 425 мм (у Octavia – 1449 мм), а пространство для головы – 982 мм (у Octavia – 980 мм). Объем багажника составляет 467 л, а со сложенными сиденьями второго ряда достигает 1410 л.

Skoda Scala опционально оснащается инновационными светодиодными фарами и задними фонарями. Новинка станет первой моделью чешского бренда с динамическими указателями поворота сзади. Одно из решений Simply Clever – выдвижной фаркоп с электроприводом под задним бампером, который можно разложить, нажав на кнопку в багажнике. Опциональная цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым цветным дисплеем – самая крупная в сегменте компактных автомобилей, – может быть сконфигурирована в соответствии с предпочтениями водителя. Дисплей информационно-развлекательной системы имеет диагональ 9,2 дюйма, это также рекорд в классе.

Для Skoda Scala предлагается пять двигателей мощностью от 90 л.с. до 150 л.с. Среди них – три бензиновых двигателя, один дизельный, а с 2019 года – еще один, работающий на экологически чистом сжатом природном газе (CNG). Все силовые агрегаты оснащаются непосредственным впрыском топлива, турбокомпрессором, функцией «Старт-стоп» и технологией рекуперации энергии торможения.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки skoda

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