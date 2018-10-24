Яндекс открывает каршеринг в Санкт-Петербурге

Каршеринговый оператор Яндекс.Драйв открыл регистрацию водителей в Санкт-Петербурге. Сервис запустится в декабре 2018 года, автопарк на старте будет состоять из 750 новых автомобилей Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Audi A3, сообщает пресс-служба Яндекс.Драйв.

В большинстве машин будет установлена мультимедийная система Яндекс.Авто с Навигатором и Яндекс.Музыкой. Она поможет водителям в пути – управлять системой можно с помощью голоса, чтобы не отвлекаться от дороги.

«Санкт-Петербург – один из самых перспективных городов в России для развития каршеринга. Жители проявляют к нему большой интерес, и мы хотим дать им больше возможностей – например, сделать так, чтобы люди могли найти свободную машину в любой точке города. Поэтому Драйв выходит в город с большим автопарком новых автомобилей, оформление которых, кстати, разработано специально для Питера», – говорит руководитель Яндекс.Драйва Антон Рязанов.

Напомним, Яндекс.Драйв запустился в Москве в феврале 2018 года. За 7 месяцев работы сервиса водители совершили около 4 млн поездок. Сейчас на линии ежедневно находится больше 4500 автомобилей, среди которых Mercedes E-класса, BMW 5-й серии и несколько Porsche.