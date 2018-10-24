Toyota в сентябре увеличила продажи в России на 48%

Российские дилеры Toyota в сентябре реализовали 11237 автомобилей, что на 48% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,6% против 6,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи Toyota на российском рынке выросли на 15% и составили 77816 машин.

Бестселлером Toyota в сентябре стал кроссовер RAV4, который нашел 3851 покупателя, что на 58% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет бизнес-седан Camry, чьи продажи выросли на 61% и составили 3240 экземпляров. Напомним, с апреля российские дилеры Toyota начали продажи нового поколения Camry.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую статусную версию внедорожника Toyota Land Cruiser 200 под названием Executive Lounge. А в октябре российским клиентам стал доступен для заказа внедорожник Toyota Fortuner в специальной серии TRD.