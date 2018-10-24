АВТОВАЗ за 9 месяцев отправил более 400 сотрудников на досрочную пенсию

АВТОВАЗ в январе-сентябре 2018 года сократил 450 сотрудников, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

"По состоянию на конец сентября с начала года было сокращено 450 человек, из них с досрочным уходом на пенсию - 433 человека. То есть получается, что "чистое" сокращение за 9 месяцев составило 17 человек", - сказал Зайцев. По его словам, почти все сокращенные в этом году сотрудники были людьми предпенсионного возраста и увольнение по процедуре сокращения дало им право на досрочную пенсию.

Сергей Зайцев пояснил, что в начале апреля 2018 года заводской профсоюз получил от АВТОВАЗа уведомление о намерении сократить с июля до 720 сотрудников. "Программу сокращения работодатель включил для приведения к нормативу численности сотрудников в отдельных подразделениях. В основном это сборочная линия СКП (сборочно-кузовное производство - ИФ), поскольку было известно, что производившаяся там LADA Priora вскоре будет снята с производства. Также снижение численности было необходимо в "Индустриальном парке". Для этих подразделений была включена программа сокращения, вместе с тем, работникам предлагались и до сих пор предлагаются другие рабочие места", - заявил глава профсоюза.

Руководитель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа уточнил, что на предприятии есть вакансии на сборочных линиях СКП Kalina и ПАП В0 (производство автомобилей на платформе В0 - ИФ), а также в прессовом и металлургическом производстве, в производстве пластмасс и в логистике.

Напомним, ранее также сообщалось, что АВТОВАЗ планирует в 2018-2020 годах пополнить штат сотрудников службы инжинирига на 1 тыс. человек, необходимых для реализации перспективных проектов.

В 2017 году компания сообщила о запуске с целью обеспечения занятости персонала проекта "Индустриальный парк АВТОВАЗ", куда переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода, бывшее здание дирекции по закупкам и другие площадки "АвтоВАЗа". Компания планировала перевести туда несколько тысяч человек. В феврале 2018 года вице-президент АВТОВАЗа по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко заявлял, что завод в целом завершил программу оптимизации численности персонала.

Согласно отчетности ПАО "АВТОВАЗ", средняя численность работников компании с конца I квартала и до конца I полугодия 2018 года практически не изменилась, составив 36412 и 36413 человек соответственно.