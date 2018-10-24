Производителей иномарок призывают к дальнейшей локализации комплектующих

Отрасли российской промышленности готовы обеспечить предприятия иностранных автоконцернов, которые открыли свои производства в нашей стране, необходимыми комплектующими. Об этом говорили на прошедшем в Минпромторге России совещании с участием представителей автопрома, легпрома, химической промышленности, металлурги и других отраслей.

Как рассказал "Российской газете" замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, обсуждали варианты государственной поддержки инвестиционных проектов автокомпаний. "Мы считаем, - уточнил он, - что необходимо оказывать поддержку прежде всего тем производителям, проекты которых направлены на углубление локализации производства на территории нашей страны и, соответственно, на освоение российских отраслевых производственных мощностей".

Что касается, например, российской химической промышленности, то сегодня для внутренней отделки автомобилей в основном используются изделия из пластмасс, сырьевая составляющая которых полипропилен, полиамид, поливинилхлорид, сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (АБС-пластик) и их композиции. Все это выпускается в России.

"Наша легкая промышленность тоже конкурентоспособна и может обеспечивать потребности автомобилестроения, - подчеркнул Евтухов. - Речь идет о поставках нетканых материалов, мембран, кожи для отделки салона, ремней безопасности и других компонентов. Изделия легпрома используются и в декоративных отделочных материалах - это наполнители сидений, шумо- и виброизоляционные материалы, коврики".