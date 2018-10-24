 АВТОСТАТ | Итальянский авторынок в сентябре упал на 25%

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Итальянский авторынок в сентябре упал на 25%

Итальянский авторынок в сентябре упал на 25%

Автомобильный рынок Италии в сентябре снизился на 25,4% до 124976  машин. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в Италии осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 491 тыс. 261 единицу (-0,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в сентябре реализовал 18724 машин (-43,2%). Второе место занимает Volkswagen, снизивший реализацию на 29,7% до 9713 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 9125 автомобилей (-9,6%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (7866 шт., -6,4%) и Toyota (7350 шт., +5,2%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы италия автомобильные рынки

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