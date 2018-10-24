Итальянский авторынок в сентябре упал на 25%

Автомобильный рынок Италии в сентябре снизился на 25,4% до 124976 машин. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в Италии осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 491 тыс. 261 единицу (-0,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в сентябре реализовал 18724 машин (-43,2%). Второе место занимает Volkswagen, снизивший реализацию на 29,7% до 9713 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 9125 автомобилей (-9,6%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (7866 шт., -6,4%) и Toyota (7350 шт., +5,2%).