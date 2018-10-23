Opel/Vauxhall Corsa в сентябре стала бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Opel/Vauxhall Corsa по итогам сентября стал самой продаваемой моделью в Европе, опередив Volkswagen Golf, который лидировал на европейском рынке с марта 2017 года, а в прошлом месяце опустился на 13-е место. Спрос на Opel/Vauxhall Corsa, колебавшийся в последние месяцы, в сентябре показал рост, особенно в Великобритании, Германии и Франции.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в сентябре стала Opel/Vauxhall Corsa с показателем 24752 реализованных машины (+5%). Второе место заняла Ford Fiesta, чьи продажи увеличились на 20% до 22478 автомобилей. Третий результат показал Renault Clio – реализация этой модели составила 21944 единицы, что на 18% ниже показателя годичной давности. Далее идет Toyota Yaris, на котором остановили свой выбор 19479 европейских покупателей (+2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Peugeot 208, разошедшийся тиражом 17751 экземпляр (-12%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Mercedes-Benz A-Class (17680 шт., +7%), Citroen C3 (16307 шт., +1%), Fiat 500 (15876 шт., -16%), Volkswagen Polo (15864 шт., -21%) и Peugeot 3008 (15315 шт., +8%).