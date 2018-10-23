 АВТОСТАТ | Volkswagen передал сервису «Anytime» в Алматы 100 седанов Polo

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24.10.18 Прочитали 851 раз

Volkswagen передал сервису «Anytime» в Алматы 100 седанов Polo

Anytime Volkswagen Polo

Компания Volkswagen и официальный дилер марки в Казахстане «Mercur Auto» передали оператору каршеринга «Anytime» 100 автомобилей Volkswagen Polo, которые будут доступны всем пользователям сервиса по краткосрочной аренде машин в Алматы. Данная сделка стала крупнейшей в истории казахстанского рынка по количеству выданных автомобилей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

По словам президента холдинга Микро Капитал Групп (Mikro Kapital Group) Винченцо Трани, уже к декабрю 2018 года парк «Anytime» увеличится до 200 автомобилей, а в следующем году до 500 автомобилей.

Как отмечается, при выборе версии Polo Drive важную роль сыграло наличие интерфейса App-Connect, позволяющего клиенту персонализировать автомобиль и использовать привычные приложения. Polo Drive оборудуется боковыми зеркалами, окрашенными в цвет кузова, с повторителями поворотов, электрорегулировкой и электроприводом, фарами головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7. Кроме того, в набор функционального оборудования входят электростеклоподъемники всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления, центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами, круиз-контроль, а также электроподогрев передних сидений и обогрев форсунок омывателя ветрового стекла.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле 2018 года компания Volkswagen Group Rus стала официальным поставщиком автомобилей на рынок Казахстана. Компания подписала с официальными дилерами в этой республике соглашение, которое расширяет ее присутствие в странах СНГ и позволяет маркам Volkswagen и Volkswagen Коммерческие автомобили оптимизировать локальные бизнес-процессы и планирование деятельности.

, источник: www.autostat.ru

Теги: корпоративные продажи каршеринг казахстан volkswagen volkswagen polo

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