Новый Audi A6 доступен для заказа в России

Российские дилеры Audi Россия начали прием заказов на седан бизнес-класса Audi A6 нового поколения, который поступит в продажу в ноябре 2018 года. Цены на новинку начинаются от 3 млн 900 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Audi Россия.

Новый Audi A6 предлагается на российском рынке с бензиновым двигателем 55 TFSI (3.0 л, 340 л. с.) с технологией «мягкого гибрида» (MHEV — mild hybrid electric vehicle), позволяющей снизить расход топлива до 0,7 л/100 км в условиях реальной эксплуатации. Двигатель оснащается системой интеллектуального полного привода quattro с технологией ultra и сочетается с 7-ступенчатой коробкой передач Stronic.

По сравнению с моделью предыдущего поколения новый Audi A6 увеличился в размерах: длина выросла на 6 мм до 4,94 м, ширина – на 13 мм до 1,89 м, а высота – на 3 мм до 1,46 м. Салон нового Audi A6 вырос по всем параметрам: увеличилось пространство для ног пассажиров заднего ряда, пространство над головой и над уровнем плеч. Интерьер отличают полностью обновленные сиденья с широким диапазоном регулировок, для переднего ряда доступны дополнительные функции вентиляции и массажа.

Автомобиль нового поколения получил интеллектуальную цифровую систему управления MMI touch response с двумя сенсорными экранами, инновационные ассистирующие системы и широкие возможности персонализации. В перечне ассистентов – до 39 различных систем помощи водителю, включая такие новые функции, как система помощи проезда перекрестков и адаптивный ассистент движения.

Уже в стандартной комплектации новый Audi A6 оснащается рулевым управлением с переменным передаточным отношением. В качестве опции клиентам предлагается динамическая система управления всеми колесами. В список стандартного оснащения нового Audi A6 также входят светодиодные фары головного света и задние фонари, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, круиз контроль, дистанционное открывание крышки багажника, 18-дюймовые легкосплавные колеса дизайна «10 рукавов Aero», информационно-развлекательная система MMI Radio plus с MMI touch response и др.

Дополнительно к стандартному исполнению новый Audi A6 55 TFSI quattro предлагается на российском рынке в трех линиях оснащения с расширенным списком базового оборудования – Advance, Sport и Design.

Линия Advance, разработанная эксклюзивно для российского рынка, имеет многофункциональный руль с отделкой кожей, функцией переключения передач и обогревом; камеру заднего вида; электрическую регулировку передних сидений; внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти; комбинированную обивку кожей и материалом mono.pur 550, электропривод крышки багажника.

В список стандартного оснащения линий Sport и Design входит все оборудование линии Advance (за исключением обивки для линии Sport). Дополнительно линия Sport включает в себя комбинированную отделку сидений материалом Alcantara и кожей, спортивные передние сиденья с функцией памяти настроек, декоративные вставки aluminium,18-дюймовые легкосплавные диски с дизайном «5 рукавов», камеру заднего вида и др. Отличительными чертами внешнего оформления линии Sport является решетка радиатора, выполненная в темном матовом хроме с алюминиевыми вставками, и алюминиевая отделка воздухозаборников.

Линия Design обеспечивает максимальный уровень комфорта благодаря комбинированной отделке сидений кожей и материалом mono.pur 550, пакету отделки элементов верхней части салона искусственной кожей, пакету дополнительного освещения салона и многому другому оснащению уже в стандартной комплектации. Автомобили линии Design отличают решетка радиатора, выполненная в темном глянцевом хроме с хромированными вставками, хромированная отделка воздухозаборников и хромированные ручки дверей, а также 18-дюймовые легкосплавные диски с многоспицевым дизайном.