 АВТОСТАТ | Продажи новых автомобилей падают только в двух регионах России

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Продажи новых автомобилей падают только в двух регионах России

Продажи новых автомобилей падают только в двух регионах России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что за 9 месяцев 2018 года во всех субъектах РФ рынок новых легковых автомобилей показывает положительную динамику, за исключением двух республик – Чечни (-4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и Ингушетии (-5,6%).

А вот наибольший рост рынка демонстрирует Магаданская область, где за отчетный период продажи новых легковых автомобилей выросли на 67,3%, правда, за счет низкой сравнительной базы. В тройку регионов-лидеров по динамике вошли также Чукотский АО (+38,8%) и Хабаровский край (+37,9%).

В целом, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в России с января по сентябрь нынешнего года составил 1 млн 159,7 тыс. единиц (рост на 12,9%).

Более подробная информация о крупнейших региональных рынках новых легковых автомобилей в РФ содержится в специально подготовленном пресс-релизе

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили регионы

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