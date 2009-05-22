Владельцем Opel может стать китайская компания | АВТОСТАТ

Владельцем Opel может стать китайская компания

0

Корпорация General Motors может рассмотреть предложение четвертого претендента на обладание компанией Opel, которым является один из китайских автопроизводителей. Как сообщили агентству Bloomberg информированные источники, автопроизводитель из Китая прислал заявку в GM на следующий день после того, как свои предложения выставили Fiat SpA, Magna Internationall и RHJ International.
В китайской SAIC Motor Corp. отказались комментировать данную информацию. Представитель Chongqing Changan Automobile заявил, что компания не заинтересована в покупке Opel равно же, как и представители Dongfeng Motor Group и Geely Holding Group. Пресс-секретарь Chery Automobile был недоступен для комментариев, пишет Auto.Dealer.Ru

Источник: АВТОСТАТ
Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно