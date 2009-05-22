Владельцем Opel может стать китайская компания

Корпорация General Motors может рассмотреть предложение четвертого претендента на обладание компанией Opel, которым является один из китайских автопроизводителей. Как сообщили агентству Bloomberg информированные источники, автопроизводитель из Китая прислал заявку в GM на следующий день после того, как свои предложения выставили Fiat SpA, Magna Internationall и RHJ International.

В китайской SAIC Motor Corp. отказались комментировать данную информацию. Представитель Chongqing Changan Automobile заявил, что компания не заинтересована в покупке Opel равно же, как и представители Dongfeng Motor Group и Geely Holding Group. Пресс-секретарь Chery Automobile был недоступен для комментариев, пишет Auto.Dealer.Ru