 АВТОСТАТ | Электромобили могут пустить на выделенные полосы и платные дороги

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Электромобили могут пустить на выделенные полосы и платные дороги

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Владельцы электромобилей в России могут получить новые льготы – доступ на выделенные полосы и бесплатный проезд по платным автомагистралям. С такой инициативой выступили эксперты фонда «Сколково» и национальной технической инициативы «Автонет». Нововведения затронут в первую очередь Москву, лидирующую по числу выделенок среди российских городов, пишет газета «Коммерсант».

«Стимулировать население к покупке электромобилей эффективно именно такими мерами,– пояснил руководитель проекта транспортной инфраструктуры фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров.– Сейчас в Москве всего порядка 200 электромобилей, если их пустить на выделенные полосы, то никакого вреда для движения автобусов не будет». Организовать доступ можно с помощью знаков, регулирующих движение электромобилей, говорит он: специальные указатели для них были введены в ПДД в 2017 году. «Такой опыт уже есть в Норвегии, где ввели доступ на полосы, а когда электромобилей стало много, то запрет вернули, – поясняет г-н Жанайдаров. – Мы предлагаем такой же временный сценарий».

По данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 года в России было зарегистрировано 2,5 тыс. автомобилей, при этом официально продается только Renault Twizzy, остальные модели ввозятся серым способом. Самыми популярными электромобилями являются Nissan Leaf (1,8 тыс. шт.), Mitsubishi i-MieV (294 шт.), Tesla Model S (202 шт.).

Управляющий партнер Moscow Tesla Club Игорь Антаров напоминает, что сейчас парковка для электромобилей бесплатна в Москве, кроме того, в Московской и Калужской областях для владельцев таких машин отменен транспортный налог. «Чтобы рынок электромобилей сдвинулся с мертвой точки, нужны новые меры, например доступ на выделенку, – говорит господин Антаров. – Это позволит привлечь новых потенциальных пользователей экологичного транспорта. В Европе электромобили уже очень популярны, мы же сильно отстаем».

Сегодня, согласно ПДД, выделенки открыты только для маршрутного транспорта, школьных автобусов и такси. «Мы против того, чтобы любые личные автомобили были допущены на выделенные полосы, – заявили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. – Там работают водители, у которых есть достаточный стаж вождения, которые профессионально занимаются перевозкой пассажиров». При этом в ведомстве заметили, что заинтересованы в росте парка электромобилей.

В госкомпании «Автодор» (курирует платные автодороги в России) к идее экспертов «Сколково» относительно платных магистралей отнеслись скептически. «На федеральных скоростных платных дорогах самым актуальным для привлечения электромобилей является вопрос строительства объектов зарядной инфраструктуры, – заявили в пресс-службе госкомпании. – Этим мы занимаемся. Без сети зарядок никакими снижениями тарифов или даже их отменой электромобили на федеральные дороги массово не привлечь».

, источник: www.autostat.ru

Теги: электромобили

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