 АВТОСТАТ | Tesla откажется от ряда опций у Model S и Model X

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Tesla откажется от ряда опций у Model S и Model X

Tesla Model X

Основатель компании Tesla Илон Маск объявил о грядущем сокращении доступных опций в интерьере машин Tesla Model S и Tesla Model X, не уточнив, какие именно перемены ждут покупателей.

"Для упрощения производства многие из комплектаций салона моделей Tesla S и Tesla X будут недоступны с 1 ноября", – написал он в Twitter.

Например, сейчас для Tesla Model X покупатель может выбрать пять, шесть или семь кресел в салоне, а также один из нескольких вариантов оформления, где используются ткани и дерево разного цвета, пишет агентство "Прайм".

Илон Маск ранее признавал, что компания, возможно, была излишне амбициозна, когда разрабатывала Model X. В самой дешевой модели Tesla Model 3 интерьер был упрощен, чтобы сократить время производства автомобиля.

Компания в 2018 году борется за поддержание уровня темпов производства и выполнения уже поступивших заказов. Так, компания добилась существенного прогресса в производстве машин модели Model 3 и в третьем, и четвертом кварталах 2018 года. Уже в июле ей удалось достичь цели по производству 5 тысяч электромобилей Model 3 в неделю. Компания заявила о планах довести этот показатель до шести тысяч уже в августе. Такие темпы должны были вывести ее на прибыль.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электромобили производство tesla

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