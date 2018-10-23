Электрокары Dyson будут выпускать в Сингапуре

Компания Dyson, занимающаяся выпуском пылесосов, построит завод по производству электрокаров в Сингапуре. Первый камень в новую производственную площадку заложат в декабре текущего года, а начать сборку машин планируется уже в 2021-м, пишет портал Motor.ru.

По словам руководства Dyson, решение о запуске производства в Сингапуре, а не родной для компании Великобритании, продиктовано доступностью высококлассных специалистов, наличия региональных цепочек поставок компонентов и близостью ключевых для производителя рынков. При этом отмечается, что затраты на строительство завода во внимание не принимались.

В конце августа стало известно, что Dyson вложит 200 млн футов стерлингов в расширение собственного технологического комплекса, расположенного на летном поле в Халлавингтоне. Здесь уже работают специалисты компании, отвечающие за разработку электромобиля.

О планах выпустить собственный электрокар Dyson рассказал в прошлом году. Сумма инвестиций в разработку машин и твердотельных аккумуляторов составит 2 млрд фунтов стерлингов. Созданием последних займется дочерняя фирма Sakti3 из Мичигана. В 2015 году Dyson купил компанию за 95 млн долларов.