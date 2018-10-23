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«Группа ГАЗ» представила новые автобусы на выставке Busworld

ГАЗель NEXT 4,6

«Группа ГАЗ» представила линейку автобусов нового поколения на Международном автобусном салоне Busworld Russia 2018. Компания впервые демонстрирует автобус «Вектор Next 8,8» увеличенной пассажировместимости и обновленный междугородный автобус Cruise, оснащенный автоматическими системами помощи водителю ADAS и off-board-системой (система удаленно диагностирует состояние основных узлов машины с передачей данных диспетчеру). Также впервые на выставке показан микроавтобус «ГАЗель Next 4,6» для перевозки 22 пассажиров, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

«Вектор Next 8.8» – новый городской автобус увеличенной пассажировместимости. Автобус имеет удлиненные до 8,8 м кузов и до 4,76 м колесную базу (по сравнению с кузовом длиной 7,6 м и базой в 3,8 м у предыдущей модели). Общая пассажировместимость составляет 65 человек (включая 23 посадочных места и место для инвалидной коляски). Автобус представлен в модификации «Доступная среда»: оборудован механической аппарелью и местом для инвалидной коляски, задняя дверь и накопительная площадка имеют низкопольное исполнение, а ширина дверного проема составляет 0,9 м. Автобус оснащен дизельным двигателем ЯМЗ–53423 мощностью 170 л.с. и автоматической коробкой передач. Автобусы семейства «Вектор Next» имеют улучшенную эргономику водительского места, раздельную систему кондиционирования салона и усовершенствованную систему шумоизоляции. Модели оснащаются электронными рейсоуказателями и бегущей строкой с информацией о маршруте.

Автобус Cruise 2.0 подходит как для туристических, так и для междугородных маршрутов большой протяженности. Обновленный Cruise получил новый экстерьер (пластиковые борта, скаты крыши, маску), новые  пассажирские сидения премиум-класса и современную мультимедийную систему, а также wi-fi, кондиционер с увеличенной мощностью до 40 кВт и обновленные индивидуальные сервис-блоки. Пассажировместимость – 51 человек плюс место для гида. Впервые на российских автобусах появилась автоматическая система помощи водителю ADAS (Advanced driver-assistance systems), которая контролирует движение в пределах полосы по разметке, экстренно тормозит автобус при опасном сближении с препятствием и поддерживает заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля, в том числе в условиях ограниченной видимости. Также обновленный Cruise первым из отечественных автобусов оснащен off-board-системой, которая удаленно диагностирует состояние основных систем и агрегатов машины.

Микроавтобус «ГАЗель NEXT 4,6» предназначен для перевозки 22 пассажиров (16 сидячих и 6 стоячих мест). Конструктивные особенности автомобиля – задний мост типа «спайсер» повышенной грузоподъемности и тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах. Платформа «ГАЗель Next 4,6» вобрала в себя все основные элементы конструкции автомобиля «ГАЗель Next 3,5». Это прочная двухрычажная независимая передняя подвеска, просторная и удобная кабина водителя, высокоинформативное реечное рулевое управление, усиленная рама.

Кроме того, экспозиция включает новейшую разработку – электробус на 85 пассажиров с ультрабыстрой зарядкой, это инновационная модель, созданная для Москвы на основе самых современных технологий мирового автобусостроения. Также на выставке представлен самый длинный отечественный низкопольный автобус, рассчитанный на работу с интенсивным пассажиропотоком – ЛиАЗ-6213 и каркасный микроавтобус «ГАЗель Next Citiline», оборудованный для перевозки маломобильных пассажиров.

Посетители салона смогут ознакомиться и с перспективными разработками компании: на выставке представлен беспилотный автомобиль «ГАЗель Next», оснащенный современным навигационным комплексом, который позволяет автомобилю без участия водителя передвигаться с высокой точностью по заданному маршруту, в том числе – в сложных погодных и дорожных условиях.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автобусы gaz лиаз паз gaz газель

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