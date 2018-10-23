 АВТОСТАТ | Toyota представила в России юбилейную спецсерию RAV4

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Toyota представила в России юбилейную спецсерию RAV4

Toyota представила в России юбилейную спецсерию RAV4

Российские дилеры Toyota начали продажи юбилейной серии Toyota RAV4, посвященной 25-летию модели. Специальная серия доступна для заказа с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 л и автоматически подключаемой полноприводной трансмиссией с интеллектуальной системой распределения крутящего момента между осями. Стоимость кроссовера в специальной версии 25th Anniversary стартует от 1 млн 966 тыс. рублей для версии с 2,0-литровым мотором и от 2 млн 092 тыс. рублей для версии с двигателем 2,5 л, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Отличительными чертами экстерьера RAV4 в версии 25th Anniversary стали черные глянцевые накладки на передний и задний бампер, черные корпуса боковых зеркал и рейлинги на крыше, черные 18" колесные диски в новом экспрессивном дизайне, а также специальная эмблема юбилейной серии на задних стойках.

Уровень оснащения модели аналогичен комплектации «Комфорт» и включает, помимо прочего, светодиодную оптику, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой и электропривод багажника. Новая версия оборудована мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном на платформе Яндекс.Авто. Мультимедийная платформа Яндекс.Авто – это комплекс сервисов, включающий навигацию, стриминг музыки, прогноз погоды, браузер и другие сервисы, объединенные единым графическим интерфейсом и доступные для управления в том числе с помощью голоса. Дополнительно в оснащение модели входит встроенный интернет-модем с предоплаченным трафиком на один год.

Как отмечается, сегодня Toyota RAV4 занимает первое место в мире по продажам в классе кроссоверов – самом быстрорастущем из всех. За 25 лет в мире продано свыше 8,5 миллионов RAV4 четырех поколений. Модель представлена на рынках более 150 стран.

Российский рынок традиционно считается одним из ключевых для Toyota. В 2016 году в Санкт-Петербурге стартовало локальное производство Toyota RAV4 – первое и на данный момент единственное в Европе. За два года на российском заводе Toyota произведено более 67 тыс. экземпляров модели, при этом около 4 тысяч из них – на экспорт, в частности на рынки Белоруссии и Казахстана. Всего за историю продаж в России владельцами RAV4 стали около 350 тыс. человек; в год россияне покупают около 33 тысяч новых автомобилей4. Модель лидирует в сегменте среднеразмерных кроссоверов пять лет подряд и традиционно входит в Топ-15 бестселлеров российского рынка.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки спецверсии toyota toyota rav4

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