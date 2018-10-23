КАМАЗ за 9 месяцев получил 288 млн рублей чистого убытка по РСБУ

Чистый убыток КАМАЗа по РСБУ в январе-сентябре составил 288 млн рублей против прибыли в 3 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка при этом увеличилась на 4,2%, до 98,6 млрд рублей. Валовая прибыль упала в 1,7 раза, до уровня в 7,3 млрд рублей. Прибыль от продаж упала в 77,7 раза, до 72,6 млнрублей (годом ранее она составила 5,6 млрд рублей), сообщает агентство «Прайм».

Себестоимость продаж увеличилась на 11,3% и составила 91,3 млрд рублей. Коммерческие расходы сократились на 4,2%, до уровня в 2,865 млрд рублей. Управленческие расходы выросли на 8,5%, составив 4,4 млрд рублей.

Активы компании с начала года выросли на 24,4%, до 184,3 млрд рублей, долгосрочные обязательства – в 1,3 раза, до 57,5 млрд рублей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года регистрации новых грузовых автомобилей «КАМАЗ» в России составили 17721 машину (-2,9%). При этом наибольшим спросом пользуются модели КАМАЗ 43118 (4597 шт., +14,7%), КАМАЗ 65115 (3394 шт., +2,7%) и КАМАЗ 5490 (3345 шт., +22,7%).

Всего с начала года с конвейера КАМАЗа сошло 26549 грузовых автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Согласно бизнес-плану, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост на 13% к прошлому году, в результате чего по итогам 2018 года ожидается получение прибыли в размере 1,6 млрд рублей (по МСФО).

Вместе с тем в 2018 году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КАМАЗа инвестиционных проектов, в том числе главного из них – подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.