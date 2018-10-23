 АВТОСТАТ | CarPrice назначил нового коммерческого директора

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CarPrice назначил нового коммерческого директора

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Коммерческим директором CarPrice, крупнейшего российского аукциона подержанных автомобилей, назначен Сергей Литвиненко, ранее возглавлявший проект «Авито Авто». На этом посту он сменил Артема Большакова, одного из основателей CarPrice, который покидает компанию, но при этом продолжит работу в совете директоров CarPrice. Зоной ответственности г-на Литвиненко станет взаимодействие с профессиональными клиентами компании, приобретающими автомобили, а также выстраивание долгосрочных взаимоотношений с другими участниками рынка, сообщает пресс-служба CarPrice.

«Покупка и продажа автомобилей через аукцион является одним из важнейших инструментов дилера на большинстве развитых рынков, и в России этот сегмент дилерского бизнеса стремительно развивается. Сервис CarPrice во многих аспектах уже совершеннее и технологичнее, чем многие европейские или американские аукционы, и имеет существенный потенциал для дальнейшего роста и развития. Верю, что CarPrice должен стать необходимым инструментов для каждого профессионального продавца автомобилей в России», – заявил Сергей Литвиненко.

Сергей Литвиненко родился в 1985 году. В 2007 году окончил Финансовый университет при Правительстве РФ. До присоединения к CarPrice Сергей Литвиненко занимался развитием бизнеса «Avito Авто», в том числе созданием и развитием крупнейшего в России сервиса по проверке истории автомобилей «Автотека». Ранее он руководил практикой по оказанию консультационных услуг компаниям автомобильного сектора в PwC, а также работал в АФК «Система» и ГК «АвтоСпецЦентр», где занимался стратегией и сделками M&A.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кадровые назначения вторичный рынок автомобили с пробегом

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