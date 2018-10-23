Перепродажи электромобилей в России выросли в два раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи электромобилей с пробегом за 9 месяцев нынешнего года в России составили 1 560 единиц, что практически в два раза больше, чем за январь – сентябрь 2017 года (693 шт.).

«Львиная доля» от этого количества (94%) пришлась на одну модель – Nissan Leaf. Так, за отчетный период россияне перепродали 1 467 единиц этой модели. С большим отставанием от лидера в тройку самых популярных на вторичном рынке электрокаров также попадают Mitsubishi i-MiEV (40 шт.) и Tesla S (33 шт.). Кроме них, на рынке автомобилей с пробегом было реализовано еще 12 экземпляров BMW i3, по 3 – LADA Ellada и Tesla X и 2 – Renault Twizy.

В региональном рейтинге перепродаж электромобилей лидирует Приморский край – так, за 9 месяцев 2018 года там было реализовано 345 таких автомобиля. На второй строчке - Иркутская область с результатом 173 перепроданных электрокаров, а замыкает тройку регионов-лидеров Хабаровский край, объем перепродаж электромобилей в котором составил 154 экземпляров. Также более сотни электрокаров с пробегом приобрели жители Краснодарского края (133 шт.), а в остальных субъектах РФ данный показатель ниже этого значения.

Ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщали, что за 9 месяцев 2018 года объем рынка новых электромобилей в России составил 94 единицы (+42%). Таким образом, вторичный рынок электрокаров почти в 17 раз больше первичного.