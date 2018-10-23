 АВТОСТАТ | Перепродажи электромобилей в России выросли в два раза

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 14 дней

подробнее

Горячая новость

Перепродажи электромобилей в России выросли в два раза
  • 23.10.18 - 16:24

    Перепродажи электромобилей в России выросли в два раза
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 23 октября

    ТОП-100 мировых бестселлеров в январе-августе 2018 года

    Volkswagen Tiguan имеет все шансы стать к концу года лидером сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж бестселлеров российского рынка в 2017 - 2018 годах
  • 23.10.18

    Динамика продаж бестселлеров российского рынка в 2017 - 2018 годах
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Антон Исаев (SalesUp - победитель конкурса)
  • 12.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Антон Исаев (SalesUp - победитель конкурса)
Все видео

23.10.18 Прочитали 1374 раз

Перепродажи электромобилей в России выросли в два раза

Nissan Leaf c пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи электромобилей с пробегом за 9 месяцев нынешнего года в России составили 1 560 единиц, что практически в два раза больше, чем за январь – сентябрь 2017 года (693 шт.).

«Львиная доля» от этого количества (94%) пришлась на одну модель – Nissan Leaf. Так, за отчетный период россияне перепродали 1 467 единиц этой модели. С большим отставанием от лидера в тройку самых популярных на вторичном рынке электрокаров также попадают Mitsubishi i-MiEV (40 шт.) и Tesla S (33 шт.). Кроме них, на рынке автомобилей с пробегом было реализовано еще 12 экземпляров BMW i3, по 3 – LADA Ellada и Tesla X и 2 – Renault Twizy.

В региональном рейтинге перепродаж электромобилей лидирует Приморский край – так, за 9 месяцев 2018 года там было реализовано 345 таких автомобиля. На второй строчке - Иркутская область с результатом 173 перепроданных электрокаров, а замыкает тройку регионов-лидеров Хабаровский край, объем перепродаж электромобилей в котором составил 154 экземпляров. Также более сотни электрокаров с пробегом приобрели жители Краснодарского края (133 шт.), а в остальных субъектах РФ данный показатель ниже этого значения.

Ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщали, что за 9 месяцев 2018 года объем рынка новых электромобилей в России составил 94 единицы (+42%). Таким образом, вторичный рынок электрокаров почти в 17 раз больше первичного.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили электромобили вторичный рынок продажи автомобили с пробегом nissan nissan leaf tesla mitsubishi mitsubishi i-miev bmw bmw i3 renault renault kaptur renault twizy

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Renault Kaptur стал доступен в автопарке каршеринга CarSmile

22 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

Аренда электромобиля в Москве обойдется в 1000 рублей в час («Ведомости»)

25 октября 2017

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в августе 2018 года

1 октября 2018

Вся инфографика