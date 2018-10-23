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Jeep выпустит гибридный кроссовер Renegade в 2020 году

180620 Jeep New-Renegade-MY19-Limited 04

Итальянский завод FCA Melfi начинает подготовку к производству модели Jeep Renegade PHEV с подключаемым приводом Plug-in, старт продаж которой назначен на начало 2020 года. Renegade PHEV будет выпускаться наряду с моделями, оснащаемыми двигателями внутреннего сгорания, – Renegade и Fiat 500X, которые сейчас собираются на заводе Melfi.

Как сообщает пресс-служба FCA, выпуск первых предсерийных Jeep Renegade PHEV назначен на 2019 год. Запуск производства новой силовой установки потребовал инвестиций на сумму более чем 200 млневро, и также включает в себя серьезную подготовку сотрудников FCA по вопросам применения новой технологии. Производственные помещения завода также пройдут соответствующую модернизацию.

«На сегодняшний день заводом в Мелфи, Италия, произведено более 742 тыс. автомобилей Renegade, поэтому именно этот завод, и модель выбраны для запуска новой системы PHEV, которая еще сильнее укрепит позиции одной из самых популярных моделей Jeep», – отмечает Пьетро Горльер, главный управляющий директор регионов Европы, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, 1 июня был представлен бизнес-план по использованию инвестиций на 2018-2022 годы, в котором особое место отведено электрификации модельного ряда как одного из основных направлений стратегического развития компании. Renegade PHEV – новый шаг FCA на пути к электрификации модельного ряда, следующий за выпуском минивэна PHEV Pacifica и созданием технологии мягкого гибрида e-Torque, используемой с 2018 года в пикапах Ram 1500. К 2022 году FCA представит  12 вариантов  электрических силовых установок (электромобиль на аккумуляторных батареях, подключаемый гибрид PHEV, полный гибрид и мягкий гибрид) в глобальной модельной линейке Группы. Тридцать различных моделей будут оснащаться одной или несколькими из этих систем.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки производство инвестиции гибриды jeep jeep renegade

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