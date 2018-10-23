Чиновники Астаны отказались от служебных автомобилей и ездят на такси

В сентябре все чиновники акимата* в Астане отказались от езды на служебном транспорте и пересели на такси. В качестве эксперимента. Как сообщает «Мир 24», в настоящее время итоги этой правительственной инициативы уже подведены, они впечатляют экономией бюджета, и сам эксперимент будет продолжен. Договор с перевозчиком заключен на срок 5 лет. В центре мониторинга и реагирования Astana 109 корреспонденту "Автостат" эту информацию подтвердили.

Итоги сентября показали: затраты на личные машины, их обслуживание, зарплату водителям – в несколько раз больше, чем суммы, выплачиваемые за услуги такси. Только за первый месяц экономия бюджета составила более 70 тысяч долларов – и это при том, что на такси чиновники ездили и на работу/с работы домой, и на деловые встречи.

«Прямая экономия у нас сейчас по итогам сентября месяца, мы уже фактически откатались на такси, у нас получилось минус 60%, - пояснил руководитель управления регенерации городской среды Астаны Гали Искалиев, на которого ссылаются журналисты. - Это 27 миллионов тенге в месяц. По итогам года около 300 миллионов мы как минимум будем экономить…».

Сэкономленные средства планируют потратить на социальные нужды: бесплатное питание в школах, стипендии, строительство и ремонт общежитий для студентов. А служебные авто передали больницам и школам.

*Акимат — региональный орган исполнительной власти в Казахстане. Глава

акимата (правительства области) представляет президента и правительство

республики в области.

Фото с портала zakon.kz