 АВТОСТАТ | Чиновники Астаны отказались от служебных автомобилей и ездят на такси

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 14 дней

подробнее

Горячая новость

Перепродажи электромобилей в России выросли в два раза
  • 23.10.18 - 16:24

    Перепродажи электромобилей в России выросли в два раза
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «МАНГО ТЕЛЕКОМ» предложила автоиндустрии облачный колл-центр
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 23 октября

    ТОП-100 мировых бестселлеров в январе-августе 2018 года

    Volkswagen Tiguan имеет все шансы стать к концу года лидером сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж бестселлеров российского рынка в 2017 - 2018 годах
  • 23.10.18

    Динамика продаж бестселлеров российского рынка в 2017 - 2018 годах
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Антон Исаев (SalesUp - победитель конкурса)
  • 12.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Антон Исаев (SalesUp - победитель конкурса)
Все видео

23.10.18 Прочитали 873 раз

Чиновники Астаны отказались от служебных автомобилей и ездят на такси

Чиновники Астаны отказались от служебных автомобилей и ездят на такси

В сентябре все чиновники акимата* в Астане отказались от езды на служебном транспорте и пересели на такси. В качестве эксперимента. Как сообщает «Мир 24», в настоящее время итоги этой правительственной инициативы уже подведены, они впечатляют экономией бюджета, и сам эксперимент будет продолжен. Договор с перевозчиком заключен на срок 5 лет. В центре мониторинга и реагирования Astana 109 корреспонденту "Автостат" эту информацию подтвердили. 

Итоги сентября показали: затраты на личные машины, их обслуживание, зарплату водителям – в несколько раз больше, чем суммы, выплачиваемые за услуги такси. Только за первый месяц экономия бюджета составила более 70 тысяч долларов – и это при том, что на такси чиновники ездили и на работу/с работы домой, и на деловые встречи.

«Прямая экономия у нас сейчас по итогам сентября месяца, мы уже фактически откатались на такси, у нас получилось минус 60%, - пояснил руководитель управления регенерации городской среды Астаны Гали Искалиев, на которого ссылаются журналисты. - Это 27 миллионов тенге в месяц. По итогам года около 300 миллионов мы как минимум будем экономить…».

Сэкономленные средства планируют потратить на социальные нужды: бесплатное питание в школах, стипендии, строительство и ремонт общежитий для студентов. А служебные авто передали больницам и школам.

*Акимат — региональный орган исполнительной власти в Казахстане. Глава
акимата (правительства области) представляет президента и правительство
республики в области.

Фото с портала zakon.kz 

, источник: www.autostat.ru

Теги: казахстан такси

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Volkswagen передал сервису «Anytime» в Алматы 100 седанов Polo

сегодня, 14:06

Все новости

Статьи на тему

«Патриоты» и «буханки» переплывают Урал («Коммерсант»)

28 ноября 2017

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка Казахстана в 1 квартале 2018 года

25 апреля 2018

Вся инфографика