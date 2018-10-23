 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ увеличил инвестиции в разработки новых моделей в 1,7 раза

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АВТОВАЗ увеличил инвестиции в разработки новых моделей в 1,7 раза

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Группа АВТОВАЗ в январе-сентябре 2018 года направила 1,6 млрд рублей на исследования и разработки, что в 1,7 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, следует из отчета группы по МСФО за 9 месяцев 2018 года.

Как заявил ранее президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, компания продолжает строго следовать плану действий, нацеленному на сокращение затрат, обновление бренда и продуктовой линейки.

Согласно стратегии развития АВТОВАЗа, до 2026 года планируется выпустить 12 новых автомобилей и провести 11 фейслифтов моделей LADA. Напомним, сегодня марка LADA представлена в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют пять модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4. Производственные площади Группы расположены в Тольятти и  Ижевске.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз инвестиции разработки

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