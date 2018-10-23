 АВТОСТАТ | Fiat Chrysler продаст подразделение по выпуску автокомпонентов

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Fiat Chrysler продаст подразделение по выпуску автокомпонентов

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Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о продаже дочерней компании Magneti Marelli японской Calsonic Kansei, принадлежащей американскому инвестфонду KKR. Обе компании занимаются производством комплектующих для автомобилей, Magneti Marelli специализируется на приборах освещения, трансмиссиях и электронике, Calsonic Kansei – на системах охлаждения, выхлопа, деталях интерьера и электронике. Сумма сделки составит 6,2 млрд евро (7,1 млрд долларов), пишет газета "Ведомости".

Стороны планируют закрыть сделку к середине следующего года. В результате объединения двух компаний появится предприятие Magneti Marelli CK Holdings. Ожидается, что выручка объединенной компании будет не менее 15,2 млрд евро. Magneti Marelli CK Holdings возглавит гендиректор японской Calsonic Kansei Беда Больцениус, в свою очередь гендиректор Magneti Marelli Эрманно Феррари войдет в совет директоров объединенной компании.

После объявления о сделке акции FCA на бирже в Милане подорожали на 7,2% с момента открытия торгов. FCA не выплачивала акционерам дивиденды с 2014 года – с момента покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler. По мнению старшего аналитика Bloomberg Intelligence Джоэла Левингтона, продажа Magneti Marelli позволит FCA направить на выплату дивидендов более 2 млрд долларов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные компоненты поставщики слияния и поглощения fiat

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