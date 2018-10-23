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23.10.18 Прочитали 1353 раз

Новый Hyundai Creta получит семиместную версию

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Компактный кросссовер Hyundai Creta второго поколения получит модификацию с семиместным салоном.

По данным источников издания Autocar India, стандартный вариант кросссовера появится в 2020 году, а версия с семью посадочными местами появится годом позже. В линейку двигателей войдут новые бензиновые и дизельные двигатели рабочим объемом 1,5 литра.

В России Hyundai Creta доступна с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающими 123 и 149 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической или с автоматической коробками передач, а второй сочетается только с «автоматом», пишет портал AutoNews.ru.

Напомним, продажи кроссовера Hyundai Creta стартовали на российском рынке в июле 2016 года. С момента выхода на рынок модель удерживает звание самого продаваемого SUV в России. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи Hyundai Creta  в России выросли на 34% и составили 49683 автомобиля. Hyundai Creta представлен в трех комплектациях – Start, Active и Travel. Автомобиль доступен по цене от 904 тыс. 900 рублей и уже в базовой комплектации предлагает покупателям электроусилитель руля, систему управления стабилизацией (VSM), крепления детских кресел Isofix.

, источник: www.autostat.ru

Теги: разработки hyundai hyundai creta

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