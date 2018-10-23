 АВТОСТАТ | МАЗ выпустил для России большой автобус-гармошку с «толкающим» приводом

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МАЗ выпустил для России большой автобус-гармошку с «толкающим» приводом

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Минский автомобильный завод выпустил для России первый автобус особо большой вместимости с «толкающим» приводом и новейшим узлом сочленения. Новинка будет представлена международном автобусном салоне Busworld, который пройдет в Москве с 23 по 25 октября.

Как сообщает пресс-служба белорусского предприятия, МАЗ 216 станет первым сочлененным белорусским автобусом с заднемоторной компоновкой. Силовой привод будет находиться не в головной, а в хвостовой части «гармошки». В результате инженеры сделали тихий и просторный салон, предоставив больше свободного места пассажирам, в том числе матерям с детьми и маломобильным группам населения. Новый автобус сделан полностью низкопольным – высота ступеньки над уровнем дороги составляет 34 см, а при использовании клиренса – 27см. Среди отличий – уникальный узел сочленения 24.2 немецкой фирмы Hubner.

Автобус «растянулся» в длину на 18 м при ширине в 2,55 м и высоте в 3,1 м. Максимальная полная масса достигает 28 тонн. Автобус оснастят 326-сильным двигателем от Mercedes (Daimler AG OM 926) класса Евро-5 и автоматической коробкой передач Allison (T375w/Ret). Предельная скорость ограничена на отметке 85 км/ч. Кстати, для стран Евросоюза автобусы будут комплектовать моторами класса Евро-6. Топливный бак рассчитан на 300 литров, но по желанию его расширят до 400 литров и перенесут в задний свес первой секции.

Новинка относится к категории автобусов особо большой вместимости. Внутри предусмотрено 40 брендированных сидений, а всего же в салоне поместится около 170 человек. Предназначен автобус для использования в городских условиях – на наиболее оживленных маршрутах. Конфигурацию салона можно менять в зависимости от пожеланий заказчика. Внутри предусмотрен мощный кондиционер с функцией обогрева.

Новый автобус планируется поставлять в крупные города стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. На автобус с «толкающим» приводом также существует спрос в Польше и Эстонии, интересуются им и в Сербии.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автобусы белоруссия маз

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