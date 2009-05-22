АВТОВАЗ потратит 80 млрд. рублей на обновление модельного ряда Согласно опубликованной накануне антикризисной программе АВТОВАЗа, инвестиционный план компании 2010-2012 годов составляет 80 млрд. рублей. На эти деньги к 2014 году предполагается выпустить девять новых моделей и полностью модернизировать базу поставщиков до их соответствия международным стандартам.

Как пояснил газете «Ведомости» менеджер АВТОВАЗа, девять моделей, о которых идет речь, – это четыре модели в разных типах кузова. Уже в 2010 году на вазовский конвейер может встать универсал Logan MCV под брендом Lada в двух модификациях. В 2011 году появятся автомобиль класса C на платформе АВТОВАЗа Lada 2116, доработанной Renault (в трех кузовах – седан, хэтчбек и универсал) и новый бюджетный автомобиль класса B (также в трех кузовах). В 2012 году на конвейер встанет кроссовер на платформе класса С.

Инвестплан АВТОВАЗа оказался меньше, чем в марте объявил премьер Владимир Путин: тогда по запросу автозавода он попросил ВТБ и Газпромбанк выделить ему 95 млрд. рублей. По словам менеджера предприятия, в окончательном варианте сумма может еще измениться. Инвестпрограмма на 2009-2013 гг. может быть принята на одном из ближайших советов директоров. Остается добавить, что рынок вчера бурно отреагировал на антикризисный план АВТОВАЗа: его обыкновенные акции подорожали на 29,83%, привилегированные – на 27,41%.