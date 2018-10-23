Объявлены цены на обновленный кроссовер KIA Sportage

Российские дилеры KIA 1 ноября начнут продажи обновленного кроссовера KIA Sportage. В зависимости от комплектации цена новинки составляет от 1 млн 329 тыс. 900 рублей до 2 млн 244 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Российским покупателям предлагается на выбор два бензиновых двигателя – 2,0 MPI (150 л. с.) и новый 2,4 GDI (184 л. с.), а также дизельный 2,0 CRDi (185 л. с.). Дизель агрегатируется с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, остальные – с 6-ступенчатой автоматической или 6-ступенчатой механической. Автомобили с 2,0-литровым бензиновым двигателем могут иметь привод на переднюю ось или полный привод, мотор 2,4 GDI доступен только в сочетании с системой полного привода.

Уже в базовом исполнении KIA Sportage имеет фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки и шторки безопасности по всей длине салона. Штатным оснащением являются ABS, система стабилизации ESC, интегрированная система активного управления VSM, система стабилизации прицепа TSC, ассистенты старта в гору НАС и спуска с горы DBC, система контроля давления в шинах, иммобилайзер и оборудование экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС». На втором ряду сидений предусмотрены крепления детского кресла Isofix, а спинки задних сидений могут быть сложены в пропорции 60/40. Также автомобиль оснащается центральным замком, управление которым дистанционно осуществляется с ключа.

В максимальной комплектации Premium на KIA Sportage устанавливаются колеса с дисками 19” оригинального дизайна с шинами 245/45 и полноразмерным запасным колесом. Стекла задней части салона имеют глубокую тонировку. Панорамная крыша имеет люк с электроприводом. На дверных порогах устанавливаются алюминиевые накладки, а центральная консоль получает черную глянцевую отделку. Стандартная приборная панель уступает место версии Supervision с цветным дисплеем 4,2 дюйма. Также в этой версии KIA Sportage оснащается целым набором современных систем безопасности и помощи водителю (комплекс KIA Drive Wise): FCA (автоматическая система экстренного торможения), LKA (система удержания в полосе), BCW (система контроля слепых зон), ассистент выезда с парковки задним ходом RCTA, ассистент управления дальним светом НВА, интеллектуальная система автоматической парковки. Впервые для данной модели в России предлагается система распознавания усталости водителя DAW.

Отдельно стоит отметить версию GT Line стоимостью 2 млн 089 тыс. 900 рублей, основным отличием которой является стайлинг пакет, в который входят литые диски 19” специального дизайна GT Line, отделка внешних дверных ручек матовым хромом, глянцевая черная решетка радиатора (выполненная методом горячей штамповки), матовая хромированная линия остекления, спортивные накладки на педали. Устанавливается руль с ободом усеченной формы и лепестками переключения передач. Отделка салона имеет контрастную красную прострочку. KIA Sportage в версиях Premium и GT Line оснащается передними тормозными дисками увеличенного диаметра.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи KIA Sportage на российском рынке выросли на 35% и составили 24619 автомобилей. Это обеспечило кроссоверу третье место среди самых продаваемых моделей SUV в нашей стране.